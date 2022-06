LIVE – F1, GP Azerbaijan Baku 2022: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 10 giugno 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2022 a Baku. Nuovo circuito cittadino, stavolta quello azero molto veloce e con un lunghissimo rettilineo, anche se con alcune curve a gomito che metteranno a dura prova i team, chiamati a sfruttare dunque le FP1 per capire insieme ai piloti quale setup utilizzare poi in qualifica e gara. Appuntamento alle ore 13 di venerdì 10 giugno, chi otterrà il miglior tempo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 (dalle ore 13) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladelle1 del GP di. Nuovo circuito cittadino, stavolta quello azero molto veloce e con un lunghissimo rettilineo, anche se con alcune curve a gomito che metteranno a dura prova i team, chiamati a sfruttare dunque le FP1 per capire insieme ai piloti quale setup utilizzare poi in qualifica e gara. Appuntamento alle ore 13 di venerdì 10 giugno, chi otterrà il miglior tempo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 13) SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: vai Ferrari bisogna crederci! Orari e prove libere in tempo reale -… - F1inGenerale_ : La Formula 1 torna sul circuito azero cornice di gare spettacolari. A Baku è tempo delle FP1: segui la cronaca live… - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Baku in tv: Altra tappa importante per il campionato, il Circus si sposta… - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: ??? F1 A BAKU ?? Tutte le info fondamentali in vista del GP d’Azerbaijan ? ?? Venerdì #FP1 alle 13, #FP2 alle 16 ?? Sabato #FP… - MaxErwanix : RT @SkySportF1: ?? STREET FIGHTERS ?? Pronti al GP d'Azerbaijan? ?? Venerdì #FP1 alle 13, #FP2 alle 16 ?? Sabato #FP3 alle 13 e qualifiche all… -