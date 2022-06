L’agente di Mario Rui | «Resterà titolare Olivera deve dimostrare di valere la Serie A»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 giugno 2022)diRui,Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha confermato la permanenza nel club del difensore., ha detto, nuovo acquisto del Napoli nello stesso ruolo diRui,dilaA. «Rui rimane sicuramente, anche se leggo notizie che non stanno né in cielo né in terra. Rimane al 100%. Se sarà ancora? La logica dice che ilRui, un giocatore che dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. MathiasdilaA e il ...