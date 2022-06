La stanza dove si vede tutto quello che succede a Venezia (Di venerdì 10 giugno 2022) Riceve dati da centinaia di telecamere e sensori per gestire turisti e servizi, ma tanti la vedono come un “Grande Fratello" Leggi su ilpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Riceve dati da centinaia di telecamere e sensori per gestire turisti e servizi, ma tanti la vedono come un “Grande Fratello"

Pubblicità

CircusRedTicket : RT @ContessaCasacci: Ci dovrebbe essere una stanza insonorizzata dove poter urlare per tutti. - Il_Paradroide : RT @ilpost: La stanza dove si vede tutto quello che succede a Venezia - ilpost : La stanza dove si vede tutto quello che succede a Venezia - dakunkazuya : Finally ho una vera scrivaniaaaa e soprattutto non sono più dal lato della stanza dove batte il sole e dove la tito… - AnticoBollitore : @malessandravar1 Ma una stanza filosofastra dove si ascolta qualcosa di filosofastro no? -