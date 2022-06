Jim Cornette | “Austin Theory è il miglior worker della Next Gen”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 giugno 2022)è senza dubbio uno dei giovani atleti piu’ in voga del momento. Dopo una solida run nella stable di Johnny Gargano,si è concentrato sulla divisione singolare ottenendo ottimi risconti sia a livello di risultati che di prestigio. Ha vinto il titolo degli Stati Uniti ed ha avuto un ruolo di rilievo in quel di Wrestlemania. In molti stravedono per lui, anche Jimche non ha perso l’occasione per esaltarlo ancora di piu’. Un diamante (manco tanto grezzo) “è il talento naturale piu’ vistoso tra tutti i giovani, incluso Bron. Breakker diventerà sicuramente un main eventer grazie al suo carisma e la sua cattiveria agonistica masarà ilin-ringsua generazione“.