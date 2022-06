Giro del Delfinato 2022: arriva la squalifica per Juan Sebastian Molano. “Ho commesso un errore, voglio scusarmi” (Di venerdì 10 giugno 2022) Una decisione che appariva scontata, praticamente senza il minimo dubbio. È arrivata la squalifica al termine della sesta tappa del Giro del Delfinato 2022 con arrivo a Gap per Juan Sebastian Molano. Il colombiano della UAE Emirates, giunto settimo all’arrivo, precedentemente, in una litigata ad altissima velocità con il gruppo spedito è andato a discutere con il francese Hugo Page della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, prima animatamente a livello verbale, poi poggiando le mani addosso ed infine con un colpo al casco. VIDEO Molano tira un pugno sul casco a Page: bruttissima scena al Giro del Delfinato Le parole del velocista: “Il finale è stato veloce e teso e nella foga del momento ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Una decisione che appariva scontata, praticamente senza il minimo dubbio. Èta laal termine della sesta tappa deldelcon arrivo a Gap per. Il colombiano della UAE Emirates, giunto settimo all’arrivo, precedentemente, in una litigata ad altissima velocità con il gruppo spedito è andato a discutere con il francese Hugo Page della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, prima animatamente a livello verbale, poi poggiando le mani addosso ed infine con un colpo al casco. VIDEOtira un pugno sul casco a Page: bruttissima scena aldelLe parole del velocista: “Il finale è stato veloce e teso e nella foga del momento ho ...

