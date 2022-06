Federica Nargi, forme esplosive nella natura: spettacolo celestiale (Di venerdì 10 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere meglio Federica Nargi, showgirl decisamente popolare e compagna di un ex attaccante della Serie A. Dal lato professionale all’aspetto sentimentale con la storia con Alessandro Matri e le presunte voci sul matrimonio al discorso professionale. Ecco Federica Nargi, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale non possiamo non menzionare la bellissima storia d’amore che la showgirl sta vivendo con Alessandro Matri, ex centravanti della Serie A. I due si sono messi insieme nel 2009 e hanno messo al mondo due bellissime figlie. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, si dovrebbero sposare nel corso di quest’estate nella meravigliosa formentera. Di recente, però, è stata data la notizia di un matrimonio ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere meglio, showgirl decisamente popolare e compagna di un ex attaccante della Serie A. Dal lato professionale all’aspetto sentimentale con la storia con Alessandro Matri e le presunte voci sul matrimonio al discorso professionale. Ecco, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale non possiamo non menzionare la bellissima storia d’amore che la showgirl sta vivendo con Alessandro Matri, ex centravanti della Serie A. I due si sono messi insieme nel 2009 e hanno messo al mondo due bellissime figlie. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, si dovrebbero sposare nel corso di quest’estatemeravigliosantera. Di recente, però, è stata data la notizia di un matrimonio ...

