È stato raccolto più del triplo dei fondi per pagare le spese per il suicidio assistito di un 44enne in un solo giorno

(Di venerdì 10 giugno 2022) La campagna di sostegno dell'Associazione Luca Coscioni raggiunge in poche ore gli obiettivi prefissati per compensare la negligenza del pubblico

Pubblicità

reportrai3 : Fabrizio Roscioli, Forno Campo de' Fiori: 'Praticamente il conflitto russo ha fatto sì che ci sia stata un’escalati… - UrbanCenterRO : ?????????????????? ?????????? spiega che il lavoro fatto con Innovation Lab è stato un trampolino di lancio sul tema dello svilup… - Hero9004 : RT @Anna302478978: @eretico_l @Hero9004 @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - fattoputiniano : @Stavrogina_ Ahahhaha vero! L’estate scorsa ho raccolto un pulcino di gazza ladra, è stato più facile perché sono… - LuigiTironel7 : RT @giuliogori: Dopo 7 anni di processo, sono stato assolto dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non costituisce reat… -

Il progetto 67 Colonne hadalla sua nascita oltre 1,5 milioni di euro all'anno, grazie al ... Il movimento collettivo e'dunque evidente non solo nelle cifre raccolte da imprenditoria, ...... materiale leggero che nel computo totale delne rivela l'enorme quantità rinvenuta, ma ... Giacomo De Luca - Èun grande piacere, domenica scorsa, osservare volontari di tutte le età, ...La rivelazione di “Paris Match”: le deiezioni del presidente sarebbero collocate in sacche sterili e portate a Mosca per evitare che possano essere analizzate da nazioni straniere. Presunte pressioni ...Una misura estrema di cui è specificatamente incaricato uno dei membri della scorta: gli escrementi finiscono in una valigetta diretta a Mosca ...