A voler forzare un confronto, si potrebbe dire che Mykhaylo Mudryk - ora tra le idee di mercato della Juve - è un nuovo Mimmoucraino che (a differenza dell'azzurro) punta subito al salto in una big. in campionato pur non giocando da titolare nella squadra allora allenata da Roberto De. ... 'Altro che Di Maria e, io voto Asensio', scrive invece Luca, che ha già accantonato il Fideo. ... De Zerbi, Berardi e... Mudryk: chi è e perché piace alla Juve La dirigenza non resta con le mani in mano aspettando le scelte del Fideo, le alternative dividono i supporter bianconeri ...L'argentino è la priorità di Allegri, ma la trattativa è in fase di stallo perché l'ex Psg vuole legarsi ai bianconeri per ...