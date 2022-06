Covid oggi Toscana, 1.103 contagi e 7 morti: bollettino 10 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.103 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. 241 i casi confermati con tampone molecolare e 862 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.161.335 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.067 (97% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.253 tamponi molecolari e 7.413 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.815 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.103 i nuovidainsecondo ildi, 10. Si registrano inoltre altri 7. 241 i casi confermati con tampone molecolare e 862 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.161.335 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.067 (97% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.253 tamponi molecolari e 7.413 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.815 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ...

