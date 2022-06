Covid, De Luca: “Situazione migliora ma attenti a Omicron 5” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Situazione e’ molto migliorata. Abbiamo pochissimi ricoveri in terapia intensiva e sono in discesa i ricoveri nei reparti ordinari, ma in Europa va diffondendosi una variante Omicron5, partita dal Portogallo e arrivata in Germania”. Così il.presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook. Il governatore campano ha sottolineato che “quest’estate avremo in Italia milioni di turisti provenienti dalla Germania e da altri Paesi d’Europa e ci sara’ un rimescolamento sociale. Pertanto – ha aggiunto – se e’ vero che abbiamo una Situazione molto migliore rispetto allo scorso anno, e’ anche vero che la prudenza non e’ mai eccessiva”. Secondo De Luca, “al di la’ delle carte bollate, dei decreti nazionali e regionali, la prudenza deve ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lae’ moltota. Abbiamo pochissimi ricoveri in terapia intensiva e sono in discesa i ricoveri nei reparti ordinari, ma in Europa va diffondendosi una variante5, partita dal Portogallo e arrivata in Germania”. Così il.presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nella diretta Facebook. Il governatore campano ha sottolineato che “quest’estate avremo in Italia milioni di turisti provenienti dalla Germania e da altri Paesi d’Europa e ci sara’ un rimescolamento sociale. Pertanto – ha aggiunto – se e’ vero che abbiamo unamolto migliore rispetto allo scorso anno, e’ anche vero che la prudenza non e’ mai eccessiva”. Secondo De, “al di la’ delle carte bollate, dei decreti nazionali e regionali, la prudenza deve ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Covid, De Luca: 'Situazione migliora ma attenti a #Omicron 5' ** - PunisherQ68 : RT @luiswithyou: Hanno avvelenato il mondo intero. È in atto un genocidio. Condividere questo video il più possibile per favore. #Pfizer… - GiuliaTamagnin1 : RT @luiswithyou: Il report governativo del Regno Unito conferma l'agghiacciante aumento di mortalità dovuto alla vaccinazione #COVID19. Ch… - GiuliaTamagnin1 : RT @luiswithyou: Hanno avvelenato il mondo intero. È in atto un genocidio. Condividere questo video il più possibile per favore. #Pfizer… - Eradinotte : RT @luiswithyou: Hanno avvelenato il mondo intero. È in atto un genocidio. Condividere questo video il più possibile per favore. #Pfizer… -