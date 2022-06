Cosa sta cercando la Commissione che indaga sui fatti del 6 gennaio a Capitol Hill

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sono cominciate stanotte le sei udienze pubbliche delladella Camera bassa del Congresso americano relative a quello che è successo anel pomeriggio del 6del 2021. Non si tratta, è bene specificare, di un vero processo, ma di unadi inchiesta politica, i cui risultati, se rilevanti, poi, in un secondo ed eventuale momento, potrebbero essere sottoposti al giudizio di un tribunale. Scopo dellain Campidoglio non è tanto accertare i(che si sono svolti in diretta tv e social davanti a tutto il mondo e sui quali ci sono pochi dubbi) ma scoprire se quello che abbiamo visto è stata la mattana di una folla di teppisti presi dalla foga o l’esecuzione di un piano preciso, pensato e organizzato dall’ex ...