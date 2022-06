Bruce Lee | il suo allievo preferito era un famoso “duro” del cinema | Più forte di Steve McQueen

Leggi su newstv

(Di venerdì 10 giugno 2022)Lee è stato uno dei più grandi artisti marziali di tutti i tempi. Osannato dai contemporanei e anche oggi, a quasi quarant’anni dalla morte, ha avuto tra come allievi i più grandi.Lee è un mito assoluto. Ha saputo colpire con la sua arte il grande pubblico. I suoi film lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo ed in tutto il mondo è stato apprezzato.Lee ha avuto ottimi allievi (web source)Nato negli Stati Uniti, ha costruito la sua visione delle arti marziali. Non è stato un bambino semplice, ma ha saputo trovare nel Wing Chun prima e nell’arte da lui teorizzata, Jeet Kune Do (la via del pugno che intercetta) la strada per affermarsi. Prima di diventare un mito Prima di affermarsi nelcome protagonista assoluto dei suoi film,ha frequentato l’università negli Stati ...