(Di venerdì 10 giugno 2022)ha già ricevuto manifestazioni di interesse non binding da 4 primari operatori specializzati per la cessione dellainterna di recupero sofferenze e UTP (con contestuale trasferimento ...

Pubblicità

infoiteconomia : BPER, 4 offerte per piattaforma NPL. Polo WM con Banca Cesare Ponti -

Sarà possibile rendere omaggio al giornalista attraversoall'Ail Forlì - Cesena, iban IT 12 Y 05387 13202 000 003068 446 "Banca sede di Forlì, con causale: "offerta in memoria di ......seduta pubblica relativa alla comunicazione dei punteggi parte qualità e all'apertura delle... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca) Causale: Donazione per Estense.com ...Grande banca chiude filiali in tutta Italia: il piano industriale. Il piano industriale 2022-2025 presentato da Bper prevede la razionalizzazione della rete distributiva che “sarà abilitata dalla prog ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 giu - Bper ha presentato oggi alla Consob il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie ...