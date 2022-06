Auto contro muretto di recinzione, muore il 24enne Aniello?Cavallo (Di venerdì 10 giugno 2022) di Luca Capacchione Una tragedia quella che si è consumata la notte scorsa in via delle Industrie a Bellizzi, dove un 24enne di Montecorvino Rovella, Aniello Cavallo, è deceduto a seguito di un incidente. L’Auto su cui si trovava il giovane, dopo essere uscita della carreggiata, ha travolto un palo dell’illuminazione pubblica ed un muretto di recinzione di un’abitazione. Il mezzo ha poi concluso la sua corsa schiantandosi contro l’impianto GPL della stessa abitazione. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo, una volta giunti sul posto. Ad estrarre il corpo e prontamente riconsegnarlo alle cure e al dolore della famiglia i Vigili del Fuoco del comando di Salerno, che hanno dovuto prontamente mettere in sicurezza l’area intercettando la perdita di GPL con la chiusura ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 10 giugno 2022) di Luca Capacchione Una tragedia quella che si è consumata la notte scorsa in via delle Industrie a Bellizzi, dove undi Montecorvino Rovella, Aniello Cavallo, è deceduto a seguito di un incidente. L’su cui si trovava il giovane, dopo essere uscita della carreggiata, ha travolto un palo dell’illuminazione pubblica ed undidi un’abitazione. Il mezzo ha poi concluso la sua corsa schiantandosil’impianto GPL della stessa abitazione. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo, una volta giunti sul posto. Ad estrarre il corpo e prontamente riconsegnarlo alle cure e al dolore della famiglia i Vigili del Fuoco del comando di Salerno, che hanno dovuto prontamente mettere in sicurezza l’area intercettando la perdita di GPL con la chiusura ...

