A Benevento cuccioli maltrattati e abbandonati in una scatola (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cinque cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartone davanti ad un negozio di animali, questa è la scena che si è delineata ai Carabinieri Forestali di Benevento, intervenuti ieri 9 giugno in pieno centro cittadino a seguito di una segnalazione fatta da alcuni residenti della zona. Grazie al tempestivo intervento dei militari, coadiuvati dai volontari OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Ambientale). I cuccioli, meticci erano stati allontanati dalla loro madre appena dopo la nascita ed erano stipati nella scatola in condizioni igieniche assai precarie con estremo bisogno di essere nutriti. I conseguenti accertamenti hanno consentito di risalire alla fattrice ed identificare il suo proprietario, entrambi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Cinquedi canein unadi cartone davanti ad un negozio di animali, questa è la scena che si è delineata ai Carabinieri Forestali di, intervenuti ieri 9 giugno in pieno centro cittadino a seguito di una segnalazione fatta da alcuni residenti della zona. Grazie al tempestivo intervento dei militari, coadiuvati dai volontari OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Ambientale). I, meticci erano stati allontanati dalla loro madre appena dopo la nascita ed erano stipati nellain condizioni igieniche assai precarie con estremo bisogno di essere nutriti. I conseguenti accertamenti hanno consentito di risalire alla fattrice ed identificare il suo proprietario, entrambi ...

Pubblicità

anteprima24 : ** A ##Benevento #Cuccioli maltrattati e abbandonati in una scatola ** - gramiald : RT @UnOnlus: Doveva andare a casa domenica prossima. Il marito era d'accordo. La moglie ora se ne uscita che non vuole cani in casa. AIUTO… - Artudacamelot5 : RT @UnOnlus: Doveva andare a casa domenica prossima. Il marito era d'accordo. La moglie ora se ne uscita che non vuole cani in casa. AIUTO… - Valessiabi : RT @UnOnlus: Doveva andare a casa domenica prossima. Il marito era d'accordo. La moglie ora se ne uscita che non vuole cani in casa. AIUTO… - normalatosca : RT @UnOnlus: Doveva andare a casa domenica prossima. Il marito era d'accordo. La moglie ora se ne uscita che non vuole cani in casa. AIUTO… -