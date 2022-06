Vauro difende Giletti: “Trattato come disertore” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Giletti ha tutta la mia solidarietà. In questa campagna mediatica di arruolamento con la Nato e con Zelensky e dove il popolo Ucraino non c’entra quasi nulla il fatto che Giletti abbia voluto fare la sua trasmissione dalla Piazza Rossa per lo meno ha una valenza provocatoria. Quello che è incredibile è che sia diventato un evento straordinario”. Così il vignettista Vauro Senesi all’Adnkronos, dopo le feroci critiche che hanno investito Massimo Giletti in seguito alla diretta di ‘Non è L’Arena’ da Mosca, dove il giornalista ha intervistato via Skype la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova. ”Ormai – sottolinea Vauro – chiunque dissona rispetto a questo coro militare non è più solo un dissidente ma un traditore e disertore. Io sono orgogliosamente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – ”ha tutta la mia solidarietà. In questa campagna mediatica di arruolamento con la Nato e con Zelensky e dove il popolo Ucraino non c’entra quasi nulla il fatto cheabbia voluto fare la sua trasmissione dalla Piazza Rossa per lo meno ha una valenza provocatoria. Quello che è incredibile è che sia diventato un evento straordinario”. Così il vignettistaSenesi all’Adnkronos, dopo le feroci critiche che hanno investito Massimoin seguito alla diretta di ‘Non è L’Arena’ da Mosca, dove il giornalista ha intervistato via Skype la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova. ”Ormai – sottolinea– chiunque dissona rispetto a questo coro militare non è più solo un dissidente ma un traditore e. Io sono orgogliosamente ...

