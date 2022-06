Un posto al sole, trame dal 13 al 17 giugno 2022: Diego in pericolo? (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad Un posto al sole, la famiglia Giordano sarà sempre più bersaglio dei camorristi, come rivelano le trame dal 13 al 17 giugno 2022. Intanto, Katia farà un discorso importante a Chiara e la inviterà a non vincolare Nunzio mentre lei è in carcere. La ragazza, a quel punto, lascerà il giovane chef. Più tardi, Stefano avrà un nuovo scontro con Riccardo e farà a pugni con Nunzio al Vulcano. Fuori di sé, l'uomo andrà da Virginia e i due finiranno di nuovo a letto insieme. Nel frattempo, Raffaele continuerà a nascondere alla sua famiglia di essere sotto ricatto, ma Ornella e Renato si renderanno conto che si comporta in modo strano. In seguito, Cerruti troncherà la sua relazione con Sarti e sarà deciso a voltare pagina, mentre Nunzio non sarà disposto a dire addio a Chiara che gli farà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad Unal, la famiglia Giordano sarà sempre più bersaglio dei camorristi, come rivelano ledal 13 al 17. Intanto, Katia farà un discorso importante a Chiara e la inviterà a non vincolare Nunzio mentre lei è in carcere. La ragazza, a quel punto, lascerà il giovane chef. Più tardi, Stefano avrà un nuovo scontro con Riccardo e farà a pugni con Nunzio al Vulcano. Fuori di sé, l'uomo andrà da Virginia e i due finiranno di nuovo a letto insieme. Nel frattempo, Raffaele continuerà a nascondere alla sua famiglia di essere sotto ricatto, ma Ornella e Renato si renderanno conto che si comporta in modo strano. In seguito, Cerruti troncherà la sua relazione con Sarti e sarà deciso a voltare pagina, mentre Nunzio non sarà disa dire addio a Chiara che gli farà ...

Advertising

giuseppas : @RaiTre @Diamond_League @goldengala_roma @atleticaitalia vergognatevi, mancate di rispetto verso noi affezionati di… - giuseppas : Un Posto al Sole non va in onda: i motivi della decisione di Rai3 - vipresentozan : Si dice che ad ognuno di noi sia dedicato un posto nel mondo.. Il mio lo vorrei sulla spiaggia, con un cocktail in… - jdroad : RT @carlobonini: #Cinema #Napoli Da Servillo a Un posto al sole: cinema, teatro e tv a Napoli, la nuova capitale del cinema. Il longform di… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online s… -