Ultime Notizie – Roma, cadavere 80enne in casa tra rifiuti: macabra scoperta a San Lorenzo (Di giovedì 9 giugno 2022) Tiene il cadavere della madre in casa per giorni fino a quando i vicini, insospettiti dal forte odore, chiamano i carabinieri. È successo a Roma, in un’abitazione in via dei Volsci 10, nel quartiere San Lorenzo. Allertati dai vicini, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un’anziana donna di 80 anni, in avanzato stato di decomposizione. Ad aprire la porta, dopo una lunga trattativa, una 43enne, figlia della defunta e con problemi psichici, che inizialmente non voleva far entrare i militari dell’Arma. Una volta entrati, i carabinieri della stazione San Lorenzo hanno trovato il cadavere dell’80enne nel corridoio tra i rifiuti. La morte, a quanto si apprende, risalirebbe a diverso tempo fa. Sulla vicenda è arrivata un’informativa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Tiene ildella madre inper giorni fino a quando i vicini, insospettiti dal forte odore, chiamano i carabinieri. È successo a, in un’abitazione in via dei Volsci 10, nel quartiere San. Allertati dai vicini, i carabinieri hanno rinvenuto ildi un’anziana donna di 80 anni, in avanzato stato di decomposizione. Ad aprire la porta, dopo una lunga trattativa, una 43enne, figlia della defunta e con problemi psichici, che inizialmente non voleva far entrare i militari dell’Arma. Una volta entrati, i carabinieri della stazione Sanhanno trovato ildell’nel corridoio tra i. La morte, a quanto si apprende, risalirebbe a diverso tempo fa. Sulla vicenda è arrivata un’informativa ...

