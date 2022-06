Ultime Notizie – Mascherine, referendum 12 giugno e maturità 2022: dove cade obbligo (Di giovedì 9 giugno 2022) Non più obbligatorio ma fortemente raccomandate. Per quanto riguarda referendum e amministrative del 12 giugno, cade l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione anti-covid per andare a votare. Discorso diverso invece per la maturità 2022, dove sarà ancora necessario indossare le Mascherine. E cosa succede invece dopo il 15 giugno, altra deadline importante per quanto riguarda le misure anti-Covid. referendum e amministrative 12 giugno Per gli elettori al voto nella prossima tornata amministrativa e referendaria le Mascherine al seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. Poi la nota del Viminale ai prefetti. Il capo del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Non più obbligatorio ma fortemente raccomandate. Per quanto riguardae amministrative del 12l’di indossare il dispositivo di protezione anti-covid per andare a votare. Discorso diverso invece per lasarà ancora necessario indossare le. E cosa succede invece dopo il 15, altra deadline importante per quanto riguarda le misure anti-Covid.e amministrative 12Per gli elettori al voto nella prossima tornata amministrativa e referendaria leal seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. Poi la nota del Viminale ai prefetti. Il capo del ...

