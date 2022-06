Ucraina | consigliere sindaco | ' a Mariupol russi non cercano morti sotto macerie case demolite'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Gli occupantidemoliscono lee si rifiutano di cercare i corpi deile". Lo ha dichiarato ildeldella città Petr Andryushchenko, secondo cui, le operazioni di demolizione sono in corso sulla riva sinistra della città, "nell'area delle strade Moskovskaya e Vladimirskaya". "Questa zona è stata colpita dai bombardamento- ha scritto su Telegram - tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo numerosisi trovano ancorale. Saranno sepolti insieme alla spazzatura nella discarica di Levoberezhny".

Le prospettive del conflitto tra Ucraina e Russia, il ruolo dell'Italia e dell'Europa Partecipano : ... presidente valli Etrusche Alberta Ticciati, Consigliere Provinciale Coordina : Laura Bardi, Resp. ...Le sanzioni del Consiglio federale, o piuttosto la loro assenza, sono state oggetto di molte discussioni. Dall'inizio della guerra in Ucraina, gli Stati occidentali si sono affrettati a prendere ...