Terra Amara (Bitter Lands) è la nuova turcata di Canale 5. Arriva dopo gli ascolti record in Spagna. In Spagna ha spazzato via l'eco de Il Segreto con risultati sorprendenti. E ora sta per arrivare pure in Italia. Non si tratta di una produzione iberica ma di una soap turca, paese assai prolifico, che sta per rimpolpare i palinsesti di Canale 5. Prossimamente arriva Bitter Lands (titolo internazionale per Bir Zamanlar Çukurova) ossia Terra Amara. E' composta da 4 stagioni (per un totale 275 episodi da 42 minuti) e il genere è drammatico, niente a che vedere con lo stile leggero delle dizy di Can Yaman. E' la storia di un amore epico che inizia a Istanbul negli anni '70 e continua nelle fertili terre di Çukurova, nel sud della Turchia, attraverso mille ostacoli. Y?lmaz (Ugur Günes), che commette un ...

