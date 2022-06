Tatum spiega il successo | ' Niente panico nei momenti difficili | abbiamo risolto con l' attacco'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il trend di questi playoff non cambia per Boston, capace di rispondere con personalità, a soprattutto con una vittoria, alle sconfitte. Una fisicità diversa per i Celtics che hanno iniziano con il ...

Il trend di questi playoff non cambia per Boston, capace di rispondere con personalità, a soprattutto con una vittoria, alle sconfitte. Una fisicità diversa per i Celtics che hanno iniziano con il ...Ed eravamo pronti, tutti pronti per giocare' racconta Jayson. Ha chiuso con 31 punti, dopo ... con una delle migliori in difesa in Nba: volevamo dimostrarlo -coach Udoka - . Ora dobbiamo ... NBA Finals, Kendrick Perkins attacca Draymond Green: le reazioni social a gara-3 Gara 1 delle NBA Finals è stata un mix incredibile di emozioni, con i Boston Celtics che trovano la rimonta impossibile nel quarto quarto: guidati da Jaylen Brown (24 punti), Al Horford e i suoi 26 pu ...La sera della qualificazione dei Warriors alle Finals a spese dei Mavericks, Draymond Green aveva pronosticato che i Celtics, ancora in lotta con gli Heat, li avrebbero raggiunti ...