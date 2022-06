Strage di Vicenza, Gabriela Serrano potrebbe essere stata uccisa per prima da Zlatan Vasiljevic. La sua colpa: averlo lasciato (Di giovedì 9 giugno 2022) E' una delle ipotesi degli investigatori. La 36enne era appena uscita da un matrimonio in cui era vittima di maltrattamenti. L'avvocata: "Con il nuovo compagno non si frequentavano più da tempo". L'ex marito: "Esecuzione annunciata, lei aveva paura di lui" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 giugno 2022) E' una delle ipotesi degli investigatori. La 36enne era appena uscita da un matrimonio in cui era vittima di maltrattamenti. L'avvocata: "Con il nuovo compagno non si frequentavano più da tempo". L'ex marito: "Esecuzione annunciata, lei aveva paura di lui"

