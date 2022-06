Scossa di terremoto 4.1 tra Abruzzo e Marche, nessun danno (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi alle ore 13.18 è stata avvertita tra Abruzzo e Marche una Scossa sismica di magnitudo 4.1. L’epicentro è stato nel mar Adriatico, sulla costa nella provincia di Ascoli Piceno. La Protezione Civile dopo alcune verifiche ha assicurato che non c’è stato alcun danno significativo. Avvertita tra Abruzzo e Marche Scossa sismica di magnitudo 4.1 con epicentro lungo la costa marchigiana alle ore 13.18 Alle ore 13.18 tra Abruzzo e Marche sono state tante le segnalazioni della Scossa sismica avvertita dai cittadini. È stata infatti rilevata una Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nel Mare Adriatico, più precisamente sulla costa della provincia di Ascoli Piceno. Subito le persone si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi alle ore 13.18 è stata avvertita traunasismica di magnitudo 4.1. L’epicentro è stato nel mar Adriatico, sulla costa nella provincia di Ascoli Piceno. La Protezione Civile dopo alcune verifiche ha assicurato che non c’è stato alcunsignificativo. Avvertita trasismica di magnitudo 4.1 con epicentro lungo la costa marchigiana alle ore 13.18 Alle ore 13.18 trasono state tante le segnalazioni dellasismica avvertita dai cittadini. È stata infatti rilevata unadidi magnitudo 4.1 nel Mare Adriatico, più precisamente sulla costa della provincia di Ascoli Piceno. Subito le persone si ...

