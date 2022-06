Samuel L Jackson ripensa all' esclusione di Nick Fury da Civil War | Non volevano si schierasse

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 giugno 2022)L., interprete dinel MCU, hato all'del suo personaggio dal film Captain America:War.L.è rimasto sconvolto dalla scelta di escludere, personaggio da lui interpretato nel Marvel Cinematic Universe, dal film Captain America:War. Dal 2016, da quando cioè nei cinema è stato distribuito per la prima volta Captain America:War, molti fan della Marvel si sono chiesti da che parte si sarebbe schieratose fosse stato presente all'interno del film. Purtroppo, il personaggio non è apparso nell'opera diretta da Anthony e Joe Russo, per cui questa ...