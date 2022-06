Referendum, Salvini: “Incredibile il silenzio di Draghi e Mattarella. È tutto orchestrato dalla sinistra” (Di giovedì 9 giugno 2022) Una campagna elettorale in sordina, comunicazione quasi inesistente, istituzioni praticamente muti. Dei Referendum sulla giustizia meglio non parlare è stato l’ordine di scuderia del mainstream. Meglio mantenere lo status quo e non comunicare ai cittadini la posta in gioco. Così non sortiscono effetto gli ultimi appelli leghisti al presidente Mattarella e al premier Draghi. Salvini: un silenzio orchestrato dai giudici di sinistra Matteo Salvini da Monza va dritto come un fuso. “Penso che sia Incredibile il fatto che su questa opportunità di democrazia e cambiamento ad oggi né il presidente del Consiglio né quello della Repubblica abbiano speso una sola parola. Per ricordare agli italiani che votare è un diritto e anche un dovere, se ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Una campagna elettorale in sordina, comunicazione quasi inesistente, istituzioni praticamente muti. Deisulla giustizia meglio non parlare è stato l’ordine di scuderia del mainstream. Meglio mantenere lo status quo e non comunicare ai cittadini la posta in gioco. Così non sortiscono effetto gli ultimi appelli leghisti al presidentee al premier: undai giudici diMatteoda Monza va dritto come un fuso. “Penso che siail fatto che su questa opportunità di democrazia e cambiamento ad oggi né il presidente del Consiglio né quello della Repubblica abbiano speso una sola parola. Per ricordare agli italiani che votare è un diritto e anche un dovere, se ...

