Referendum giustizia: troppo tecnici, tocca a un Parlamento preparato decidere (Di giovedì 9 giugno 2022) Gentile direttrice come noto a me e a lei, ma forse non ai più, domenica il corpo elettorale sarà chiamato a esprimersi su cinque quesiti referendari, relativi all’abrogazione di norme relative tutte al funzionamento della giustizia. Non riepilogo qui inutilmente il testo dei quesiti, che saranno illustrati da giuristi ben più esperti di me. Ma debbo prendere atto della circostanza di come non passi giorno senza che qualche cliente o conoscente tra i più informati almeno sull’indizione della giornata referendaria chiedano a me come votare. E allora ho cominciato a interrogarmi. Che senso può avere devolvere al suffragio universale la modifica di leggi regolatrici di materie tanto tecniche, su cui pochissimi potranno avere una opinione realmente informata, tanto che nessuno – nemmeno il più ottimista- immagina il raggiungimento del quorum di validità della ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Gentile direttrice come noto a me e a lei, ma forse non ai più, domenica il corpo elettorale sarà chiamato a esprimersi su cinque quesiti referendari, relativi all’abrogazione di norme relative tutte al funzionamento della. Non riepilogo qui inutilmente il testo dei quesiti, che saranno illustrati da giuristi ben più esperti di me. Ma debbo prendere atto della circostanza di come non passi giorno senza che qualche cliente o conoscente tra i più informati almeno sull’indizione della giornata referendaria chiedano a me come votare. E allora ho cominciato a interrogarmi. Che senso può avere devolvere al suffragio universale la modifica di leggi regolatrici di materie tanto tecniche, su cui pochissimi potranno avere una opinione realmente informata, tanto che nessuno – nemmeno il più ottimista- immagina il raggiungimento del quorum di validità della ...

