Referendum ed Esami di Stato, c'è l'obbligo delle mascherine? (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco come la pensano gli esperti del settore e cosa prevede la legge Nonostante la vita sia ritornata alla normalità, il Coronavirus nelle sue diverse varianti continua a circolare nel nostro Paese. Solo ieri, 8 giugno, i nuovi positivi sono stati oltre 22mila. #Covid19 – La situazione in Italia all'8 giugno: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/cuEsVbtH87 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 8, 2022 Anche se la malattia non è particolarmente virulenta, il numero dei decessi giornalieri resta abbastanza alto. Solo ieri sono stati 80. In vista della chiamata alle urne del prossimo 12 giugno, in cui è previsto il voto per il Referendum sulla Giustizia, ma anche le elezioni di nuovi sindaci in molti comuni, si sottolinea l'uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di ...

361_magazine : Referendum ed Esami di Stato, c'è l'obbligo delle mascherine? - lasiciliait : Mascherine, referendum ed esami di maturità: dove cade obbligo di indossarle - PirasPier : @GaIadhrim E per gli esami di maturità?… Per votare al referendum un elettore se la sbriga in pochi minuti. Gli esa… - chiaraped : Dev'essere un referendum davvero pericolosissimo per il Sistema se la sinistra s'è piegata allo sbattipugnismo del… - Edmond72Dantes : RT @piaccaeli: Quando non si tratta di scuola, c'è il tempo e soprattutto la voglia di togliere l'obbligo di mascherina. Gli esami iniziera… -