Papa Francesco, spunta l’ipotesi di tre pontefici in Vaticano (Di giovedì 9 giugno 2022) Si torna a parlare delle dimissioni di Papa Francesco. A riaccendere i riflettori sull’ipotesi dell’addio di Jorge Mario Bergoglio a San Pietro un articolo uscito sul «Washington Post», che pone la questione con un interrogativo: «Papa Francesco è alla fine del suo pontificato?». Non solo: i rumors si rincorrerebbero a seguito di una presunta battuta che il Santo Padre avrebbe pronunciato in risposta ai vescovi italiani. «Piuttosto che operarmi mi dimetto», avrebbe sussurrato Bergoglio, parlando del suo ginocchio. Ad avvalorare l’ipotesi anche la visita programmata all’Aquila, il 28 agosto prossimo. A tutto questo si aggiunge il concistoro del 27, quando insedierà 21 nuovi cardinali di cui 16 sotto gli ottanta anni, che potrebbero votare ad un eventuale conclave. (continua a leggere ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 giugno 2022) Si torna a parlare delle dimissioni di. A riaccendere i riflettori suldell’addio di Jorge Mario Bergoglio a San Pietro un articolo uscito sul «Washington Post», che pone la questione con un interrogativo: «è alla fine del suo pontificato?». Non solo: i rumors si rincorrerebbero a seguito di una presunta battuta che il Santo Padre avrebbe pronunciato in risposta ai vescovi italiani. «Piuttosto che operarmi mi dimetto», avrebbe sussurrato Bergoglio, parlando del suo ginocchio. Ad avvalorareanche la visita programmata all’Aquila, il 28 agosto prossimo. A tutto questo si aggiunge il concistoro del 27, quando insedierà 21 nuovi cardinali di cui 16 sotto gli ottanta anni, che potrebbero votare ad un eventuale conclave. (continua a leggere ...

Advertising

caritas_milano : Non possiamo più permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante. Anche… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Interventi e trucchi, l'eterna giovinezza è un'ossessione'. Francesco cita Anna Magnani che non voleva na… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all' udienza generale: i vecchi camminano verso l'Eterno, verso una nuova 'nascita dall'alto'. No al… - MariagladysVc : RT @ParoleCristiane: La Magnani, quando le hanno detto che dovevano toglierle le rughe,... disse: 'No, non toccarle! Tanti anni ci sono vol… - quercia55 : RT @Maya83285828: Dimissioni anche per papa Francesco? Le voci di un clamoroso passo indietro sono sempre più insistenti: vorrebbe garantir… -