Mondiali Qatar 2022: attesa per domani la decisione della Fifa sull’Ecuador (Di giovedì 9 giugno 2022) Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Fifa sulla posizione dell’Ecuador in merito al prossimo Mondiale di Qatar 2022. I centrocamericani si sono infatti qualificati alla competizione, avendo schierato però il giocatore Byron Castillo, falsificandone l’atto di nascita, perché sarebbe in realtà colombiano. L’Ecuador rischia una sanzione, fino all’esclusione dal torneo del prossimo inverno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Nella giornata didovrebbe arrivare laufficialesulla posizione dell’Ecuador in merito al prossimo Mondiale di. I centrocamericani si sono infatti qualificati alla competizione, avendo schierato però il giocatore Byron Castillo, falsificandone l’atto di nascita, perché sarebbe in realtà colombiano. L’Ecuador rischia una sanzione, fino all’esclusione dal torneo del prossimo inverno. SportFace.

