Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex Fiorentina Brizi (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calcio piange la scomparsa di Giuseppe Brizi, ex giocatore della Fiorentina, morto oggi all'età di 80 anni Il calcio italiano e la Fiorentina piangono la scomparsa di Giuseppe Brizi. l'ex calciatore, che coni Viola ha vinto lo Scudetto, è scomparso all'età di 80 anni. Quasi 390 le presenze con la maglia gigliata, è scomparso a Macerata dove viveva e dove è nato nel 1942. L'articolo proviene da calcio News 24.

