Lazio, altro che Carnesecchi: spunta un altro nome per la porta (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calciomercato della Lazio è attivissimo su molti fronti: per la difesa si cerca l’accordo con Alessio Romagnoli che arriverebbe a parametro zero dl Milan, con il Verona si sta cercando un accordo per chiudere il doppio colpo Ilic e Casale. Il portiere rimane la priorità assoluta per la dirigenza biancolceleste però. L’addio di Strakosha ha lasciato un vuoto negli estremi difensori, con Reina che molto probabilmente si ritirerà al termine della prossima stagione e non considerato per il ruolo da titolare, e Sarri si aspetta novità già nei prossimi giorni. calciomercato Lazio VicarioSecondo il Corriere dello Sport, Carnesecchi potrebbe non trasferirsi alla Lazio. Il portiere di proprietà dell’Atalanta si è fatto male ad una spalla martedì, mentre si ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calciomercato dellaè attivissimo su molti fronti: per la difesa si cerca l’accordo con Alessio Romagnoli che arriverebbe a parametro zero dl Milan, con il Verona si sta cercando un accordo per chiudere il doppio colpo Ilic e Casale. Il portiere rimane la priorità assoluta per la dirigenza biancolceleste però. L’addio di Strakosha ha lasciato un vuoto negli estremi difensori, con Reina che molto probabilmente si ritirerà al termine della prossima stagione e non considerato per il ruolo da titolare, e Sarri si aspetta novità già nei prossimi giorni. calciomercatoVicarioSecondo il Corriere dello Sport,potrebbe non trasferirsi alla. Il portiere di proprietà dell’Atalanta si è fatto male ad una spalla martedì, mentre si ...

