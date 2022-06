Juve, incontro per Arnautovic (Di giovedì 9 giugno 2022) Una chiacchierata, che potrebbe aprire nuove scenari. Nella giornata di ieri la Juventus ha incontrato a Milano l'entourage di Marko Arnautovic,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Una chiacchierata, che potrebbe aprire nuove scenari. Nella giornata di ieri lantus ha incontrato a Milano l'entourage di Marko,...

Advertising

romeoagresti : La #Juve ha pronta l’offerta che formulerà all’entourage di #Fagioli per il rinnovo: incontro decisivo nelle prossi… - tvdellosport : Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Inter, il Dybala Day: incontro con l’agente in sede e Tinti blinda B… - _Morik92_ : Su #Morata, ieri l'incontro con l'#Atleti. L'opzione d'acquisto scade il 15, i 'Colchoneros' non vogliono scambi o… - giuventinaa_ : Per me antun ha cercato di mettere pressione alla juve con le offerte dell’Inter. Tutta questa situazione è troppo… - sauro_fuma : RT @tvdellosport: Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Inter, il Dybala Day: incontro con l’agente in sede e Tinti blinda Bastoni… -