Il Valencia presenta Gattuso. Nel mirino tre calciatori del Napoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. Ringhio pensa a tre calciatori del Napoli per rinforzare la rosa dei Valenciani. Il Valencia ha presentato Gennaro Gattuso con tanto di foto di rito e firma sul contratto. Ringhio ha firmato un accordo fino al 2024 con uno stipendio di 3 milioni netti più bonus a stagione. Gennaro Gattuso per presentarsi ai tifosi del Valencia ha pubblicato anche un video messaggio in dialetto Valenciano provando a chiudere le polemiche social dei giorni scorsi per le sue presunte frasi omofobe e razziste del passato. Gattuso vuole tre giocatori del Napoli al Valencia. Secondo quanto raccolto dalla...

