Francesca Chillemi, sostituzione incredibile: ora sarà tutto nelle sue mani (Di giovedì 9 giugno 2022) L'attrice è alle prese con un impegno imprevisto ma molto atteso. Ora sta a lei, per Francesca Chillemi è arrivata la svolta della carriera Francesca Chillemi (Youtube)Dopo Miss Italia, concorso di bellezza in cui ha trionfato nel 2003, per Francesca Chillemi si è spianata la strada del cinema e della televisione. La sua prima partecipazione in tv risale al 2004, quando interpreta un piccolo ruolo in "Un medico in famiglia". Da quel momento la sua carriera non si ferma più, in un crescendo che la porta oggi tra le attrici più acclamate. nelle ultime ore, poi, si è reso concreto un suo nuovo progetto, che la vede al centro di una delle fiction Rai più amate. Dopo l'addio della protagonista ora tocca a lei, il vero trampolino di lancio della sua carriera

