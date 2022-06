Elezioni e Referendum 12 giugno, istruzioni per il voto: documenti e regole covid (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Election day, la data fissata per le Elezioni amministrative e per i Referendum, ovvero il 12 giugno, sta arrivando. In questa data, oltre 51 milioni di elettori saranno chiamati a esprimersi sui Referendum abrogativi sulla giustizia, cinque quesiti per altrettante schede. Contestualmente, in circa mille comuni del nostro paese gli elettori dovranno inoltre scegliere sindaci e consiglieri, rinnovando le amministrazioni. Nella giornata dell’8 giugno sono arrivate delle novità sulle regole covid per le Elezioni: una circolare del Viminale ha infatti aggiornato il Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio scorso, prevedendo che l’uso delle mascherine per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Election day, la data fissata per leamministrative e per i, ovvero il 12, sta arrivando. In questa data, oltre 51 milioni di elettori saranno chiamati a esprimersi suiabrogativi sulla giustizia, cinque quesiti per altrettante schede. Contestualmente, in circa mille comuni del nostro paese gli elettori dovranno inoltre scegliere sindaci e consiglieri, rinnovando le amministrazioni. Nella giornata dell’8sono arrivate delle novità sulleper le: una circolare del Viminale ha infatti aggiornato il Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio scorso, prevedendo che l’uso delle mascherine per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di ...

