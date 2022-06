Carenza di stagionali Ripresa boom | albergatori impreparati

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un'estate di attesa. Un'estate con pochi servizi per i turisti. Un reportage del quotidiano parigino Le Monde racconta in modo preciso la grandedei lavoratoridel turismo in Europa. Occhi puntati in particolare su Italia, Grecia, Francia, Spagna: tutte le... Segui su affaritaliani.it

Tra le ragioni di questapreoccupante c'è anche la migrazione di molti addetti del settore ... Da aggiungere, inoltre, una minore disponibilità di diversi candidati verso i lavorie ...Un reportage del quotidiano parigino Le Monde racconta in modo preciso la grandedei lavoratoridel turismo in Europa. Occhi puntati in particolare su Italia, Grecia, Francia, ...Un'estate di attesa. Un'estate con pochi servizi per i turisti. Un reportage del quotidiano parigino Le Monde racconta in modo preciso la grande carenza dei lavoratori stagionali del turismo in Europa ...Con più di 100'000 posti vacanti registrati nel primo trimestre del 2022, la penuria di manodopera ha raggiunto nuovi record in Svizzera.