WWE | Tornano a salire gli ascolti di NXT 2 0

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata che è stata quella successiva ad In Your House, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 657.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.14. Interrotto il trend negativo Era ormai da settimane che lo show faceva registrare un continuo calo neglima questa settimana questo trend negativo è stato interrotto e lo show ha visto un incremento di circa 100.000 spettatori rispetto a settimana scorsa.