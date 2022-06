Viaggi in Francia: servono ancora Green pass europeo e modulo PLF (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto quello che bisogna sapere sui . Le informazioni utili. Se la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha cancellato o fortemente allentato tutte le misure di Viaggio anti-Covid, la Francia mantiene ancora alcune restrizioni all’ingresso. Infatti, per entrare in Francia servono ancora il Green pass L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto quello che bisogna sapere sui . Le informazioni utili. Se la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha cancellato o fortemente allentato tutte le misure dio anti-Covid, lamantienealcune restrizioni all’ingresso. Infatti, per entrare inilL'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Advertising

iannetts70 : RT @claudeger55: Domanda a esperti di normative e viaggi: Repubblica scrive articolo oggi che per recarsi in Spagna, Portogallo e Francia o… - claudeger55 : Domanda a esperti di normative e viaggi: Repubblica scrive articolo oggi che per recarsi in Spagna, Portogallo e Fr… - fashionaut : #Corsica????: le spiagge più belle nel post a cura di Viaggi in Europa! #Francia #Viaggi #Mare #Mare2022 #Estate - ColBridgerton1 : @Daphne__brg Si ho presentato il mio libro in Francia e in Spagna, è stato molto gradevole anche se mi è mancata la… - Non_sei_tu : @SignorTrofimov Io a Lecce lui in Francia una telefonata a settimana perché papà sennò si arrabbiava che costava ca… -