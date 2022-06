Vaia: “Basta con i bimbi con le mascherine, spettacolo che non vogliamo più vedere. Possibile solo con gli impianti di aerazione nelle scuole” (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Abbiamo davanti a noi alcuni mesi per mettere in sicurezza le scuole con impianti di aerazione e ventilazione meccanica che, come dico da due anni e come ha anche certificato uno studio Spallanzani-Sapienza, hanno un' efficacia tre volte superiore alle mascherine nel proteggere dal contagio da Sars-CoV-2. Dobbiamo essere ora delle formiche operose per garantire un autunno più sereno. È infatti ora di dire Basta ai bambini con la mascherina: è uno spettacolo che non vogliamo più vedere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Abbiamo davanti a noi alcuni mesi per mettere in sicurezza lecondie ventilazione meccanica che, come dico da due anni e come ha anche certificato uno studio Spallanzani-Sapienza, hanno un' efficacia tre volte superiore allenel proteggere dal contagio da Sars-CoV-2. Dobbiamo essere ora delle formiche operose per garantire un autunno più sereno. È infatti ora di direai bambini con la mascherina: è unoche nonpiù". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vaia: “Basta con i bimbi con le mascherine, spettacolo che non vogliamo più vedere. Possibile solo con gli impianti… - S0LELUNA : @tedrelic vabbe vaia basta - enricoballetto : Facendo zapping,Maurizio Costanzo show,Fabio Fazio in collegamento,l'ex Prefetto Gabrielli ora con deleghe ai servi… - medeafury : @Terra_Pianeta Vogliono disboscare 50 km2? Non gli basta il disastro che ha fatto Vaia qualche anno fa?? -