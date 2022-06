Tennis, Matteo Berrettini: “Importante vincere, sono contento di aver ripreso a giocare!” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Buona la prima per Matteo Berrettini. Il n.10 del mondo, dopo tre mesi di lontananza dai campi per il problema alla mano, ha fatto il suo esordio nel torneo di Stoccarda. Sull’erba tedesca il romano si è imposto per 6-2 4-6 6-3 contro il moldavo Radu Albot (n.121 del mondo). Una prestazione tipica del momento particolare vissuto dall’azzurro: bene nella prima frazione, un calo nella seconda parte del secondo set e la reazione nel terzo. Conclusione, vittoria e quarti di finale conquistati in un torneo a lui particolarmente caro, essendo tra quelli nei quali si impose nel suo grande 2019. “Non era una partita semplice, Albot è un avversario che conosco ed è molto solito. Devi andarti a prendere tutti i punti e devo dire che nel primo set ho giocato bene. Nel secondo mi sono un po’ distratto, ma nel terzo parziale grazie al servizio mi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Buona la prima per. Il n.10 del mondo, dopo tre mesi di lontananza dai campi per il problema alla mano, ha fatto il suo esordio nel torneo di Stoccarda. Sull’erba tedesca il romano si è imposto per 6-2 4-6 6-3 contro il moldavo Radu Albot (n.121 del mondo). Una prestazione tipica del momento particolare vissuto dall’azzurro: bene nella prima frazione, un calo nella seconda parte del secondo set e la reazione nel terzo. Conclusione, vittoria e quarti di finale conquistati in un torneo a lui particolarmente caro, essendo tra quelli nei quali si impose nel suo grande 2019. “Non era una partita semplice, Albot è un avversario che conosco ed è molto solito. Devi andarti a prendere tutti i punti e devo dire che nel primo set ho giocato bene. Nel secondo miun po’ distratto, ma nel terzo parziale grazie al servizio mi ...

