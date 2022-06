Suarez Fiorentina, c’è anche il River Plate sull’uruguaiano. La sua preferenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Suarez Fiorentina, anche il River Plate sulle tracce dell’attaccante uruguaiano rimasto svincolato. Ecco qual è la sua preferenza Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina deve fare i conti con la concorrenza del River Plate per Luis Suarez, al momento svincolato e in cerca di una nuova squadra. L’uruguaiano preferirebbe rimanere comunque in Europa, con il ritorno in Sud America rimandato soltanto dopo il Mondiale in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)ilsulle tracce dell’attaccante uruguaiano rimasto svincolato. Ecco qual è la suaStando a quanto riportato da Tuttosport, ladeve fare i conti con la concorrenza delper Luis, al momento svincolato e in cerca di una nuova squadra. L’uruguaiano preferirebbe rimanere comunque in Europa, con il ritorno in Sud America rimandato soltanto dopo il Mondiale in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

