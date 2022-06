Sfilata Chanel Métiers D’Art a Firenze: un inno all’artigianalità (Di mercoledì 8 giugno 2022) Life&People.it Chanel sceglie Firenze per presentare la sua Sfilata, un inno all’artigianalità riassunto nella collezione Métiers D’Art 2022. All’interno della Stazione Leopolda, ex stazione ferroviaria risalente agli inizi dell’Ottocento, la rinomata maison presenta al pubblico i suoi nuovi codici estetici in cui artigianato ed eleganza si incontrano dando vita a capi e accessori iconici. Un luogo perfettamente in linea con la Sfilata La maison francese ripropone la sua Métiers D’Art 2022, che il pubblico ha già avuto modo di ammirare in versione ridotta a Parigi il 7 dicembre 2021, ed ora riproposta integralmente nella città di Firenze. Una scelta affatto casuale, sia perché molti degli abiti ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 8 giugno 2022) Life&People.itsceglieper presentare la sua, unriassunto nella collezione2022. All’interno della Stazione Leopolda, ex stazione ferroviaria risalente agli inizi dell’Ottocento, la rinomata maison presenta al pubblico i suoi nuovi codici estetici in cui artigianato ed eleganza si incontrano dando vita a capi e accessori iconici. Un luogo perfettamente in linea con laLa maison francese ripropone la sua2022, che il pubblico ha già avuto modo di ammirare in versione ridotta a Parigi il 7 dicembre 2021, ed ora riproposta integralmente nella città di. Una scelta affatto casuale, sia perché molti degli abiti ...

cocoa_key : RT @vogue_italia: Musica e moda: tutto sul party per la sfilata Métiers d'Art di Chanel a Firenze (con ospiti come Peggy Gou e Angèle) http… - vogue_italia : Musica e moda: tutto sul party per la sfilata Métiers d'Art di Chanel a Firenze (con ospiti come Peggy Gou e Angèle) - andreastoolbox : #Dalla sfilata Chanel Métiers d'Art a Firenze, 3 tendenze moda 2022 da assimilare subito - IOdonna : Tutto il fascino della nostra città, insieme al savoir faire di Chanel e alla bellezza senza tempo di Penélope Cruz - VanityFairIt : L'attrice iberica, ospite della sfilata Chanel Métiers d'art a Firenze, incontra a sorpresa gli studenti di moda. E… -