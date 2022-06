Settimana corta, il maxi esperimento nel Regno Unito: meno è meglio? - Magazine - quotidiano.net (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lavorare 4 giorni a Settimana Lavorare per 4 giorni a Settimana, con più tempo per coltivare i propri hobby e dedicarsi a famiglia , amici e attività fisica. Anche se ormai sono tanti i Paesi e le ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lavorare 4 giorni aLavorare per 4 giorni a, con più tempo per coltivare i propri hobby e dedicarsi a famiglia , amici e attività fisica. Anche se ormai sono tanti i Paesi e le ...

Advertising

franconemarisa : Settimana corta di lavoro: Londra dà il via al progetto pilota @sole24ore - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: #UK SEGUE ALTRI PAESI: AL VIA LE SPERIMENTAZIONI SULLA SETTIMANA CORTA, 4 GIORNI SU 7 CON 35 ORE DI LAVORO ANZICHÉ 40 E PA… - CorvinoSantino : @beppe_grillo @max65bo Questo significherà una migliore organizzazione del lavoro e l'apertura alla settimana corta… - greenMe_it : Settimana lavorativa corta di 4 giorni al via in UK, è la più grande sperimentazione del mondo - stroma62 : Settimana corta di lavoro: Londra dà il via al progetto pilota @sole24ore -