Sampdoria | CdA | definiti i ruoli di Osti e Faggiano

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Si è affrontato in giornata un summit tra il CdA dellae il Presidente Marco Lanna, che si sono oppal Responsabile dell’Area Tecnica, Carlo, e il Direttore Aportivo, Daniele. Un incontro che ha determinato una precisa definizione dei, in vista della prossima stagione. Il Dtavrebbe il compito futuro di interfacciassi con staff tecnico e squadra, mentresi profilerebbe un ruolo più concentrato sul mercato. Nelle prossime ore si avrà comunque maggiore chiarezza sulle decisioni dei diretti interessati che sono legati ancora per un anno alla Samp ma hanno parecchio mercato. SportFace.