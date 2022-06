Roma, parte la task force anti “tavolino selvaggio”: in centro piovono multe per 26mila euro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – È partita ieri pomeriggio da piazza della Rotonda al Pantheon l’attività della task force anti “tavolino selvaggio”, il nucleo speciale organizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. I 25 agenti impegnati nell’operazione hanno controllato tutte le Osp della piazza e quasi tutti i controlli hanno evidenziato irregolarità. In tre ore sono stati elevati 11 verbali per un totale di 26 mila euro, di cui 5 da 5mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico e 6 da 173 euro per non aver ottemperato alle prescrizioni relative alla concessione (art. 20 Codice della Strada), con la diffida per i trasgressori al ripristino dello stato dei luoghi. Ad essere sottoposte a controllo sono state 10 attività di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– È partita ieri pomeriggio da piazza della Rotonda al Pantheon l’attività della”, il nucleo speciale organizzato dalla Polizia Locale diCapitale. I 25 agenti impegnati nell’operazione hanno controllato tutte le Osp della piazza e quasi tutti i controlli hanno evidenziato irregolarità. In tre ore sono stati elevati 11 verbali per un totale di 26 mila, di cui 5 da 5milaper occupazione abusiva del suolo pubblico e 6 da 173per non aver ottemperato alle prescrizioni relative alla concessione (art. 20 Codice della Strada), con la diffida per i trasgressori al ripristino dello stato dei luoghi. Ad essere sottoposte a controllo sono state 10 attività di ...

