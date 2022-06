Roma, a fuoco moto officina sulla Cassia: diversi mezzi distrutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiamme nella notte a Roma sulla Via Cassia. Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato all’interno di un’officina per motoveicoli. Ingenti i danni considerando che alcuni motoveicoli sono andati completamente distrutti o danneggiati. Leggi anche: Roma, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO) Nessun ferito nell’incendio all’officina moto sulla Cassia L’incendio è scoppiato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri sera, martedì 7 giugno 2022. Il locale, situato al civico 1.194, zona Giustiniana, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con l’ausilio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiamme nella notte aVia. Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato all’interno di un’perveicoli. Ingenti i danni considerando che alcuniveicoli sono andati completamenteo danneggiati. Leggi anche:, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO) Nessun ferito nell’incendio all’L’incendio è scoppiato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri sera, martedì 7 giugno 2022. Il locale, situato al civico 1.194, zona Giustiniana, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme: sul posto sono intervenuti i Vigili delcon l’ausilio di ...

