Rebel Moon | un nuovo video svela il look di una delle creature

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Zack Snyder ha condiviso undal set del filmche mostra ildi unadel film sci-fi. La Geeked Week di Netflix ha regalato una nuova anticipazione relativa a, l'epica space opera ideata da Zack Snyder. Il regista, insieme alla protagonista Sofia Boutella, ha infatti condiviso un messaggio dal set rivolto ai fan in cui annuncia che prossimamente potranno accedere a contenuti inediti come, foto e altro. Zack Snyder ha poi condiviso su Twitter unche ha realizzato con il suo iPhone cheil trucco ideato per portare in vita unache appariranno in...

Ultimo ma non per importanza, è stato mostrata anche una clip di test footage del nuovo lavoro di Zack Snyder . Con un cast che comprende Sofia Boutella, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Jena ...In occasione della Geeked Week il regista Zack Snyder ha aggiornato sulle riprese di, il suo nuovo film prodotto da Netflix le cui riprese sono in corso dalla fine di aprile. LEGGI -: partite le riprese del nuovo film di Zack Snyder! Il regista ha pubblicato un ... Rebel Moon: nuovo villain per lo space movie di Zack Snyder Zack Snyder ha condiviso un nuovo video dal set del film Rebel Moon che mostra il look di una delle creature del film sci-fi. La Geeked Week di Netflix ha regalato una nuova anticipazione relativa a R ...Si è svolta oggi la seconda giornata del Geeked Week, evento virtuale organizzato da Netflix organizzato per mostrare agli abbonati tutte le novità in arrivo sulla piattaforma. Ieri la casa di ...