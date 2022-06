Protezione Civile: allerta meteo Gialla in Campania per la giornata di domani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 9 giugno. Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potrebbero dar luogo anche a fulmini e grandine. Si prevedono inoltre raffiche di vento. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regioneha emanato un avviso diper piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21, giovedì 9 giugno. Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potrebbero dar luogo anche a fulmini e grandine. Si prevedono inoltre raffiche di vento. Tra i possibili rischi connessi al quadroprevisto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La ...

