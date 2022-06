Nigeriano stacca falange a morsi e la ingoia | orrore puro sulla spiaggia di Rimini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Storie di ordinario. Storie di violenza, risse e brutalità. Storie di integrazione che non esiste. Siamo a, dove nel cuore della notte tra lunedì e martedì scorso si è consumata una terrificante rissa in, tra colpi di ombrellone, pugni, calci e. Infatti, nella rissa uno dei nigeriani coinvolti ha reciso unadalla mano destra del suo contendente, per poirla. Una scena dell', che ha sconvolto anche i poliziotti arrivati sul posto per sedare il gruppo che si fronteggiava, quattro giovani, due albanesi e due africani. Come detto il tutto nella notte,di, all'altezza del bagno 70. L'è avvenuto intorno alle 3 del ...